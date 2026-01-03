¿Qué Pasó Hoy en La Línea 3 del Metro Dirección Indios Verdes?

La noche de este sábado 3 de enero, usuarios postearon en redes sociales quejas sobre la afectación al servicio en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Universidad a Indios Verdes.

Una usuaria identificada como Giselle posteo en X que mientras en la dirección hacia Universidad habían pasado ya cinco trenes, en dirección a Indios Verdes no había pasado ninguno.

@MetroCDMX por qué no pasa la línea 3??? Ya van 5 trenes que van a universidad y aquí en Copilco nada en dirección indios verdes — Giselle Soriano (@soriano_giselle) January 4, 2026

Desde su cuenta oficial, el Metro respondió que se agilizaba ya el servicio, después de realizar revisión en zona de vías.

En tanto en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, usuarios también reportaron retrasos y fallas en el servicio.

Línea b dirección ciudad azteca, se viene parando demasiado en cada estación — Angel López (@AngelLpez19290) January 4, 2026

Antes estos reclamos, el Metro aseguró que ya estaba normalizado el servicio y que ya se había agilizado la circulación y la salida de los trenes.

