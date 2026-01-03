Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó Hoy en La Línea 3 del Metro Dirección Indios Verdes?

¿Qué Pasó Hoy en La Línea 3 del Metro Dirección Indios Verdes?

Usuarios reportaron afectaciones en el servicio de la Línea 3 del Metro, con retrasos rumbo a Indios Verdes. En redes sociales señalaron paso desigual de trenes entre ambas direcciones.

Usuarios reportan lentitud en el servicio.

Usuarios reportan falta de paso de trenes en dirección a Indios Verdes. Foto: Cuartoscuro

La noche de este sábado 3 de enero, usuarios postearon en redes sociales quejas sobre la afectación al servicio en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Universidad a Indios Verdes. 

Una usuaria identificada como Giselle posteo en X que mientras en la dirección hacia Universidad habían pasado ya cinco trenes, en dirección a Indios Verdes no había pasado ninguno

Desde su cuenta oficial, el Metro respondió que se agilizaba ya el servicio, después de realizar revisión en zona de vías.

En tanto en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, usuarios también reportaron retrasos y fallas en el servicio.

Antes estos reclamos, el Metro aseguró que ya estaba normalizado el servicio y que ya se había agilizado la circulación y la salida de los trenes. 

