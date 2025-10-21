¿Qué Pasó Hoy, Martes 21 de Octubre en la Estación Copilco de Línea 3 del Metro?

Este martes 21 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre el cierre temporal de la estación Copilco, perteneciente a la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

A través de sus redes sociales, el organismo anunció a las 15:51 horas la suspensión del servicio en dicha estación e invitó a los usuarios a utilizar como alternativas las estaciones Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, además de tomar previsiones ante el cierre.

“Al momento se cierra la estación Copilco de Línea 3, hasta nuevo aviso. Puedes usar como alternativas las estaciones Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Toma previsiones”, publicó el Metro en su cuenta oficial de X.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Copilco de Línea 3, hasta nuevo aviso. Puedes usar como alternativas las estaciones: Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2025

¿Por qué cerró la estación Copilco?

Sin embargo, apenas 40 minutos después, a las 16:31 horas, el STC informó la reapertura de la estación, señalando que la circulación de los trenes se encontraba normalizada en toda la línea.

“Al momento se abre la estación Copilco, todas las estaciones de Línea 3 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua”, comunicaron las autoridades del Metro.

Hasta el momento, el organismo no ha precisado las causas del cierre temporal.

Importante - Línea 3

La estación Copilco ha sido reabierta y se encuentra ofreciendo servicio con normalidad.

Todas las estaciones de la Línea 3 del @MetroCDMX permanecen abiertas y la circulación de los trenes es continua.

Agradezco la comprensión y colaboración de las personas… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 21, 2025

