Choque en Calzada Ignacio Zaragoza Deja Tres Muertos y Dos Lesionados

Durante la madrugada de hoy, sábado 14 de marzo de 2026 se registró un fuerte accidente automovilístico en la Calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura de República Federal, en la colonia Santa Martha Acatitla, que dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en los carriles con dirección al poniente. El vehículo involucrado se habría impactado contra el muro de contención de la avenida, quedando completamente destrozado. Tras el fuerte choque, algunas personas quedaron prensadas entre los restos de la unidad siniestrada.

Choque en Zaragoza. Foto: N+

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), quienes acordonaron la zona para resguardar el área y permitir las labores de los equipos de emergencia.

También arribaron bomberos de la Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron maniobras para liberar los cuerpos de las víctimas que quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos de los vehículos.

Paramédicos atendieron a dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

La zona permaneció cerrada por varias horas mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Autoridades investigan las causas del accidente.

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