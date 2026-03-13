¿Habrá Doble Hoy No Circula 14 de Marzo por Contingencia? Restricción en Puente en CDMX y Edomex

Luego de la activación de la Contingencia Ambiental en días pasados, los automovilistas se mantienen pendientes ante la posibilidad de que se aplique el Doble Hoy No Circula sabatino este 14 de marzo de 2026, y en caso de que vayas a salir de puente, acá te explicamos cómo operará la restricción en la CDMX y Edomex en el segundo sábado del mes.

En días recientes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) habilitó la Fase 1 de contingencia ambiental por los altos niveles de contaminación en el Valle de México, de ahí que el monitoreo en la calidad del aire y en el programa de restricción vehicular continúe.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula mañana sábado para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

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¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 14 de marzo?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en nueve estaciones ubicadas en CDMX y Edomex por la presencia de partículas PM10 y PM2.5, por lo que existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble No Circula este sábado 14 de marzo.

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Sin embargo, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula sabatino?

En caso de que se active la Contingencia Ambiental, este sábado 14 de marzo de 2026 no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los autos con holograma 2

Carros con holograma 1 y terminación de placas PAR: 0, 2, 4, 6, 8

Autos con holograma 0 y 00 con engomado AMARILLO y terminación de placas 5 y 6

Carros foráneos, checa cuáles son

Vehículos con permiso para circular sin placas

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¿Cómo aplica el programa Hoy No Circula sábado 14 de marzo 2026?

Si los niveles de contaminación se mantienen estables y no se activa la contingencia, el Hoy No Circula sabatino 14 de marzo se aplicará con normalidad y al ser el segundo sábado del mes, estos carros tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema):

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

Holograma 1, terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Placas foráneas.

Permisos vehiculares provisionales.

¿Dónde aplica el Doble Hoy No Circula sabatino?

Si estás pensando salir de puente vacacional, debes saber que el Hoy No Circula sabatino, así como la doble restricción solo se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

El horario del programa de Sedema entra en vigor desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de este sábado 14 de marzo 2026.

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