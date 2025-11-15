¿Qué Pasó Hoy, Sábado 15 de Noviembre en la Estación Pino Suárez de la Línea 2 del Metro?

Este sábado 15 de noviembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suspendió temporalmente el servicio en el tramo que va de Hidalgo a Pino Suárez de la Línea 2, debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de algunas estaciones del Centro de la Ciudad de México.

La medida fue implementada para resguardar la integridad de usuarios y personal operativo, así como para evitar incidentes en una zona donde se registró una importante concentración de personas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, las autoridades del Metro informaron que, “como medida de seguridad ante una manifestación al exterior, el servicio opera de manera provisional en dos tramos: Cuatro Caminos – Hidalgo y Pino Suárez – Tasqueña”.

Aviso Importante | Línea 2



Como medida de seguridad ante una manifestación al exterior, el servicio opera de manera provisional en dos tramos:



- Cuatro Caminos – Hidalgo

- Pino Suárez – Tasqueña



Sin servicio de Hidalgo a Pino Suárez.



Se invita a las y los usuarios a tomar… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 15, 2025

Ante esta situación, los trenes únicamente circulan en ambos extremos de la línea, mientras que el paso por el corredor central permanece cerrado hasta nuevo aviso.

La suspensión afecta a miles de usuarios que diariamente utilizan este tramo de la Línea 2, una de las más concurridas de la red, por lo que el STC recomendó anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas.

Personal del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra en las estaciones cercanas para orientar a los usuarios y mantener el orden en los accesos.

Historias recomendadas: