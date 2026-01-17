¿Qué Pasó Hoy, Sábado 17 de Enero en la Línea 2 del Metro?

Este sábado 17 de enero de 2026 se registró un avance lento de los trenes en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, lo que generó molestias entre los usuarios. Pasajeros reportaron tiempos de espera de hasta 30 minutos para que las unidades continuaran su recorrido, principalmente en estaciones de alta afluencia.

A través de redes sociales, usuarios señalaron aglomeraciones en andenes y retrasos constantes durante esta tarde, lo que complicó sus traslados. Algunos afirmaron que los trenes permanecían detenidos varios minutos entre estaciones sin información clara sobre la causa.

Qué pasó en la Línea 2 del Metro. foto: Metro CDMX

Ante esta situación, autoridades del STC Metro informaron que la circulación lenta se debió a la revisión de un tren en la Línea 2, como parte de los protocolos de seguridad. Mediante su cuenta oficial de X, el organismo pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal y permitir el libre cierre de puertas para agilizar la operación.

El STC recomendó anticipar tiempos de traslado y mantenerse informados por los canales oficiales.

Historias recomendadas: