¿Qué Pasó Hoy en Periférico Norte Dirección CDMX?

Un grupo de familiares y amigos realizó un bloqueo en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, para exigir la localización de Luis Enrique y su padre, Enrique “N”, así como de un joven que, según denunciaron, se encontraba en las inmediaciones del inmueble donde fueron detenidos por autoridades estatales.

La protesta inició la tarde de este sábado con dirección hacia la Ciudad de México y, de acuerdo con reportes de automovilistas, provocó severo congestionamiento en distintos tramos de la zona.

De acuerdo con los inconformes, las tres personas fueron detenidas el pasado 29 de abril por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes posteriormente las presentaron por el delito de robo con violencia.

Familiares señalaron que este sábado los detenidos habrían obtenido su libertad; sin embargo, afirmaron que no fueron entregados a sus allegados y, hasta el momento, se desconoce su paradero, situación que motivó la movilización.

Familiares Bloquean Periférico en Naucalpan por Desaparición de Tres Personas en Edomex

Piden la aparición de las tres personas

Durante la protesta, los participantes exigieron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido, revisar el proceso de detención y garantizar la localización de las dos personas.

Hasta ahora, no se ha emitido una postura oficial detallada sobre el caso ni sobre las circunstancias en que habrían sido liberados. Mientras tanto, la movilización se mantiene como medida de presión para que las autoridades atiendan las demandas de los familiares y se dé seguimiento a la situación.

Encapuchados atacan a manifestantes

Un grupo de personas encapuchadas agredió a manifestantes que mantienen un bloqueo en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan. De acuerdo con reportes en el lugar, los agresores lanzaron heces fecales contra quienes participan en la protesta.

Pese a la agresión, la manifestación continúa y el bloqueo se ha extendido hacia la avenida Gustavo Baz, lo que ha incrementado las afectaciones viales en la zona. Automovilistas reportan que únicamente un carril permanece abierto a la circulación, generando tránsito lento en uno de los principales accesos hacia la Ciudad de México.

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