Descartan Bomba en Avión de Terminal 1 de AICM Tras Revisión de Seguridad

Esta tarde se registró un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobús, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y a los vuelos VB1029 procedente de Cancún y VB1104 con destino a Mérida, la cual se encontraba estacionada en la posición 13 de la Terminal 1, del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

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Descartan bomba

Ante la alerta, personal de seguridad AVSEC del aeropuerto, en conjunto con la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), implementaron los protocolos de actuación establecidos en coordinación con la Comandancia General del AICM.

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Las autoridades realizaron una inspección exhaustiva tanto de la aeronave como del equipaje. Tras concluir las revisiones, se informó que no se encontraron indicios de la presencia de ningún artefacto explosivo.

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