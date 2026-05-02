¿Qué Pasó Hoy 2 de Mayo en la Línea 3 del Metro?

La tarde de este 2 de mayo de 2026, usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México reportaron la presencia de humo en algunas estaciones y trenes, lo que generó inquietud entre pasajeros que se encontraban en el trayecto.

La Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, es una de las más concurridas del sistema, por lo que los reportes se difundieron rápidamente en redes sociales, donde usuarios señalaron retrasos momentáneos y pidieron información sobre lo ocurrido.

Ante la situación, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la circulación de los trenes se mantiene continua. Explicó que más temprano se realizaron maniobras para retirar un objeto de las vías, identificado como una muleta, lo que pudo haber generado las condiciones que derivaron en la presencia de humo.

No se reportan lesionados

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni incidentes mayores derivados de esta situación. Sin embargo, recomendaron a los usuarios atender las indicaciones del personal operativo para evitar contratiempos durante sus traslados.

El Metro también reiteró medidas básicas de seguridad para agilizar el servicio, como permitir el libre cierre de puertas, dejar descender a los pasajeros antes de abordar y evitar obstruir los accesos dentro de los vagones.

Hasta el momento, el servicio en la Línea 3 opera con normalidad, aunque autoridades mantienen monitoreo constante para garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir cualquier afectación adicional en el sistema de transporte.

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