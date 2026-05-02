Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 2 de Mayo 2026

Este sábado 2 de mayo de 2026 se reportan bloqueos, cierres parciales y congestión vehicular en diversas carreteras de México, de acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Las principales afectaciones se deben a accidentes viales, lo que ha generado reducción de carriles y tránsito lento en distintos tramos carreteros del país. Además, se prevén movilizaciones y presencia de manifestantes, lo que podría complicar aún más la circulación en ciertas regiones.

Ante este panorama, autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones, respetar los señalamientos y considerar rutas alternas para evitar contratiempos. También recomiendan salir con anticipación y mantenerse informados en tiempo real.

Para conocer el estado actualizado de las carreteras, se sugiere consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se reportan incidentes, cierres y condiciones del tránsito.

El objetivo es que los automovilistas puedan planear mejor sus trayectos y transitar de forma segura, especialmente en zonas donde se anticipan mayores complicaciones viales durante este fin de semana.

Historias recomendadas:

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

07:41 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco. Registra carga vehicular por periodo vacacional. Maneja con precaución.

07:36 Horas. En Chiapas se registra movimiento de personas, cerca del km 099+000 de la carretera Tapanatepec - Talismán con Ramales a Unión Juárez y Cd. Hidalgo, con dirección a Arriaga, Chis. Atienda Indicación Vial.

07:19 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 205, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de incidente (caída de carga). Maneja con precaución.

05:08 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 170, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

05:05 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 192, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

01:36 Horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 132+500 de la carretera Perote - Banderilla. Atienda indicación vial.