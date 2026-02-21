¿Qué Pasó Hoy, Sábado 21 de Febrero 2026 en la Línea 8 del Metro?

La mañana de este sábado 21 de febrero de 2026, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron severos retrasos en la Línea 8, que corre de Garibaldi a Constitución de 1917, lo que provocó molestia y saturación en andenes y vagones. De acuerdo con quejas de ciudadanos, el tiempo de espera entre trenes alcanzó hasta 20 minutos, especialmente en dirección al norte de la ciudad.

Ante las quejas difundidas en redes sociales, autoridades del Metro informaron que la circulación lenta se debió al retiro de un tren, situación que obligó a reducir la velocidad de operación en toda la línea. A través de un mensaje oficial, el organismo indicó que la marcha sería lenta de manera temporal y aseguró que el servicio se normalizaría en breve. Asimismo, exhortó a los usuarios a seguir las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y respetar el descenso de pasajeros antes de abordar.

Usuarios del Metro emiten sus quejas

Sin embargo, la explicación no evitó el descontento. En plataformas digitales, usuarios expresaron su frustración con mensajes como: “¿Qué pasa en Línea 8? ¡Ya muévanse!”, “No avanza el metro en la Línea 8” y “Va de rodillas aunque no hay tanta afluencia”. Otros señalaron que el avance lento se presentaba desde estaciones de la zona oriente, como Iztapalapa, hasta puntos de correspondencia como Atlalilco.

Hasta el momento, el STC no ha precisado cuánto tiempo más durará la afectación ni si el incidente estuvo relacionado con una falla técnica adicional, como problemas en el suministro de energía. Usuarios piden mayor información y soluciones rápidas para evitar afectaciones en sus traslados cotidianos.

