Primera Onda de Calor y Frente Frío 37 Golpean Hoy a México Simultáneamente

México se parte en dos hoy, sábado 21 de febrero; mientras la primera onda de calor de 2026 amenaza con elevar la temperatura por encima de los 40°C en el sur y sureste del país, el ingreso del frente frío número 37 en el norte generará un contraste climático drástico.

En esta nota, te detallamos qué estados arderán hoy y en cuáles se esperan lluvias aisladas para aliviar el bochorno.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado el frente frío número 37 recorrerá el noreste del país, propiciando lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, así como lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y Puebla.

En tanto, la masa de aire ártico asociada al frente, originará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio mexicano; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 50 a 70 km/h, durante esta noche en Tamaulipas, extendiéndose en el transcurso del domingo hacia el resto del litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Por otra parte, la onda de calor prevalecerá en Jalisco y se dará por terminada en los estados del centro del país.

Clima para hoy, sábado 21 de febrero: ¿Dónde hará calor?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

¿Dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Intervalos de chubascos: San Luis Potosí (media) , Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Chiapas.

¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

