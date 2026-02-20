¿Habrá Doble No Circula Sábado 21 de Febrero 2026 por Contingencia? Restricción en CDMX y Edomex

Luego de la activación de la Contingencia Ambiental en días pasados, los automovilistas se mantienen pendientes ante la posibilidad de que se aplique el Doble Hoy No Circula sabatino este 21 de febrero de 2026, y acá te explicamos cómo operará el programa en la CDMX y Edomex en el tercer sábado del mes.

En días recientes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) habilitó la Fase 1 de contingencia ambiental por los altos niveles de contaminación en el Valle de México, de ahí que el monitoreo en la calidad del aire y en el programa de restricción vehicular continúe.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula mañana sábado para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 21 de febrero?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire va de aceptable a mala en todas las estaciones ubicadas en CDMX y Edomex, por lo que existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble No Circula mañana sábado 21 de febrero.

Sin embargo, en días anteriores se han presentado niveles similares y no se ha decretado contingencia, por lo cual se recomienda esperar la decisión final de CAMe sobre las medidas que se tomarán para reducir la emisión de contaminantes.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula sabatino?

En caso de que se active la Contingencia Ambiental, este sábado 21 de febrero de 2026 no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los autos con holograma 2

Carros con holograma 1 y terminación de placas NON: 1, 3, 5, 7, 9

Autos con holograma 0 y 00 con engomado AMARILLO y terminación de placas 5 y 6

Carros foráneos

Vehículos con permiso para circular sin placas

¿Cómo aplica el programa Hoy No Circula sábado 21 de febrero 2026?

Si los niveles de contaminación se mantienen estables y no se activa la contingencia, el No Circula mañana 21 de febrero 2026 se aplicará con normalidad y al ser el tercer sábado del mes, estos carros descansarán, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema):

Holograma 2, cualquier terminación de placa

Holograma 1, terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9

Placas foráneas, checa cuáles son

Permisos vehiculares provisionales

Si se aplica el Doble Hoy No Circula sabatino o aplica de forma normal, el horario del programa de Sedema entra en vigor desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

