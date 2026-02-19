¿Regresa el Doble No Circula Mañana 20 de Febrero 2026 por Contingencia en CDMX y Edomex?

El Valle de México continúa presentando una mala calidad del aire, por lo que ante la posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, en N+ te decimos cómo aplica el programa de restricción vehicular mañana 20 de febrero 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) sigue en alerta debido a los altos niveles de contaminación, por lo que en notas previas te explicamos si se activarán las medidas de emergencia para este día y qué carros no pudieron circular este jueves.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más hologramas, terminaciones de placas y engomados, por lo que si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

¿Habrá Doble Hoy No Circula 20 de febrero 2026?

El Índice de calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en la mayoría de las estaciones de monitoreo, debido a la presencia de contaminantes como dióxido de nitrógeno y partículas PM2.5 y PM10, y se considera que el calor podría ser un factor para que los niveles de contaminación empeoren a lo largo del día.

Por ello, existen condiciones para que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia, así como el Doble Hoy No Circula para mañana viernes 20 de febrero 2026. Sin embargo, habrá que esperar la decisión oficial del organismo en las próximas horas.

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula en viernes?

Si los altos niveles de contaminación continúan en las próximas horas y la CAMe se ve obligada a activar el Doble No Circula mañana 20 de febrero. Así aplicaría la restricción vehicular por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0

Carros con placas foráneas, checa cuáles son

Hoy No Circula 20 de febrero: ¿Quiénes no circulan?

Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que habrá Doble Hoy No Circula, el programa de restricción vehicular operará de forma normal este viernes 20 de febrero 2026, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0

Tanto el Doble Hoy No Circula como el programa normal, operan en un horario que va desde las 5:00 am hasta las 10 pm, por lo que los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

El programa de la Sedema entró en vigor desde 1990 con la finalidad de mantener las condiciones del aire estables, así como disminuir la emisión de contaminantes, además de que la medida ayuda a que no se saturen las vialidades.

