¿Qué Pasó Hoy, Miércoles 25 de Marzo en la Línea 3 del Metro?

La noche de hoy, miércoles 25 de marzo, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan el avance lento y demoras en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, con tiempos de espera de hasta 30 minutos para poder abordar un tren.

A través de redes sociales, pasajeros denunciaron saturación en los andenes, así como trenes detenidos durante varios minutos, lo que complica el traslado de quienes se dirigían a distintos puntos de la Ciudad de México y Estado de México. Las quejas se concentran en estaciones como Zapata, Coyoacán y Balderas, donde los usuarios señalaron retrasos prolongados.

“¿Podrían indicar qué pasa en la Línea 3, en específico en la estación Zapata? Más de 15 minutos parado”, escribió un usuario. “Mínimo avisen si habrá servicio o no, está atascado”, “dos horas y no se mueve el metro”, y “¿pueden informar qué pasó en la estación Balderas, con dirección Indios Verdes?”, son algunos de los mensajes expresados en la red social de X.

Así hoy la Línea 3 del Metro.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro?

Ante esta situación, autoridades del Metro informaron que la circulación de los trenes se vio afectada debido a la revisión de una unidad, lo que provocó una marcha lenta a lo largo de toda la línea.

Asimismo, el STC hizo un llamado a los usuarios para atender las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y descender del vagón antes de ingresar, con el objetivo de agilizar el servicio y evitar mayores retrasos.

¿Qué Pasó Hoy en la Línea 3?

Mandan unidades vacías a estaciones con mayor demanda

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que ante la gran afluencia de la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Asimismo, personal del organismo brinda apoyo en andenes y accesos para regular el ingreso de usuarios y optimizar el flujo.

Asimismo, el STC Metro exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, anticipar su salida y planificar sus traslados.

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