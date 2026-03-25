Rescatan a Águila Herida Adentro del Instituto Mexicano del Petróleo, en la GAM, CDMX

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, resguardaron un águila lastimada al interior de las instalaciones de la torre del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Los oficiales de la SSC, asignados a la seguridad y vigilancia en el inmueble, localizado en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Poniente 128, de la colonia Nueva Vallejo, fueron alertados por el jefe de servicio, que en el área del mezanine se encontraba un ave lastimada, que no podía volar.

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Piden ayuda a brigada de vigilancia animal

Los policías bancarios resguardaron al águila y solicitaron el apoyo de los especialistas de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) para su valoración médica.

En tanto, para evitar que su herida se hiciera más pronunciada, los oficiales le colocaron un vendaje, la tranquilizaron y la mantuvieron en observación mientras llegaba el personal especializado.

En una transportadora fue trasladada a sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde los médicos veterinarios zootecnistas darán seguimiento a su estado de salud para mantenerla bajo protección y cuidado, y posteriormente será entregada a las autoridades competentes.

Los oficiales de la SSC que realizaron las acciones de rescate insistieron a la población que los animales requieren cuidados y tiempo, por lo que invitaron a cuidarlos y no maltratarlos.

Acciones para la conservación del águila real en México

El águila real (Aquila chrysaetos), ave emblemática de México, figura entre las cinco especies prioritarias del Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), y desde hace varias décadas se han emprendido iniciativas que lleven a lograrlo.

La Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad refiere:

1983. Se establece el programa “El Águila Real, Prospección de Distribución y Hábitos”.

1994. Se incluye en estatus En Peligro de Extinción en la NOM-059-SEMARNAT-1994.

1998. Se crea el Subcomité Técnico Consultivo para la Protección, Conservación y Recuperación del Águila Real, que emite en 1999 el Proyecto de Protección, Conservación y Recuperación (PREP) del Águila Real.

2002. Con la aplicación del Método de Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies Silvestres de México, pasa a la categoría de Amenazada en la Norma 059.

2000-2002. Se crean estrategias y acciones para evitar la electrocución del águila real.

2004-2006. Varias instituciones de gobierno desarrollan actividades de conservación (material de educación ambiental, video, talleres, cursos de capacitación y acciones destinadas a preservar rituales de las comunidades huicholes).

2006, “Año del Águila Real”: el Plan Nacional de Recuperación del Águila Real fija estrategias generales de conservación de la especie, y el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) la ubica entre las primeras cinco especies prioritarias de un total de 30.

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