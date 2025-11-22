¿Qué Pasó Hoy, Sábado 22 de Noviembre en la Línea 8 del Metro de la CDMX?

Alrededor de las 3:30 de la tarde, se interrumpió el servicio, este sábado 22 de noviembre, en la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Garibaldi a Constitución de 1917, para realizar maniobras y retirar a una persona ajena al sistema en la zona de vías.

En un post en X, el Metro informó sobre el incidente, pero no precisó si la persona había caído a las vías o se había arrojado, las autoridades solo pidieron a los usuarios respetar la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajar a la zona de vías.

No una sino dos

Minutos más tarde se generó otra interrupción en el servicio de esta línea para retirar un tren y someterlo a revisión, en este caso tampoco se precisó si el tren había sufrido alguna avería con los pasajeros adentros o era un mantenimiento preventivo de último minuto.

Personal técnico realizó las maniobras necesarias para asegurar que el tren fuera trasladado de manera segura, permitiendo que la línea retomara gradualmente su frecuencia habitual de paso.

Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025

En redes sociales, usuario reportaron importantes retrasos en el servicio, con esperas de más de 10 minutos entre trenes, y su molestia por no poder desplazarse a sus destinos con celeridad y eficiencia.

