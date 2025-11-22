“Nosotros No Llegamos al Gobierno Impuestos por una Élite", dice Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró, durante su visita al estado de Oaxaca, este sábado 22 de noviembre 2025, que su gobierno fue elegido por el pueblo, "no llegamos impuestos por una élite", señaló, haciendo una comparación con las administraciones de 1982 a 2018, que engloba en el llamado "periodo neoliberal".

Durante su visita para la presentación de avances del Plan General Lázaro Cárdenas en la Mixteca, la titular del Ejecutivo federal aseguró que tras la salida de los gobiernos neoliberales se han creado y aumentado los programas sociales enfocados en distintos grupos de la población como adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y estudiantes.

Antes de la transformación ¿A dónde se iba el dinero? A los bolsillos de unos cuantos. Ahora hay principios, nosotros no llegamos al gobierno impuestos por una élite, a nosotros nos puso el pueblo de México y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de México.

Tengan claro que nosotros nunca traicionamos lo que somos, tenemos muy claro que somos resultados de un movimiento social y que tenemos como principio y causa, no solo como servidora pública y presidenta, sino como principios de vida, que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca y de México.

Previo al mensaje de Sheinbaum, presentaron los avances del plan para la región de Balsas, Lázaro Cárdenas Batel, coordinador del Plan Lázaro Cárdenas; Violeta Vázquez, subsecretaria de Ciencias y Humanidades; Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar.

Gobernador de Oaxaca reitera apoyo a Sheinbaum ante "fallidos intentos de desprestigio"

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, reiteró su apoyo a la presidenta y al gobierno que encabeza luego de las manifestaciones registradas en el centro del país y otros estados el 15 y 30 de noviembre.

Asimismo, el mandatario local destacó el trabajo de la administración federal por las comunidades en situación de pobreza.

Desde Oaxaca, le reiteramos nuestro apoyo, nuestro agradecimiento, por todo el esfuerzo que ha hecho usted en trabajar por la gente más humilde, a favor de quienes nunca habían sido escuchados.

Le refrendamos nuestro respaldo frente a los fallidos intentos de desprestigio orquestados por las élites conservadoras. En los últimos siete años, la cuarta transformación ha logrado lo que los gobiernos neoliberales no pudieron ... Usted no camina sola, en el camino de la cuarta transformación no hay espacio para la violencia, ni para la restauración de los privilegios de unos cuantos, la única fuerza légitma es la fuerza de la razón. Frente a la mentira y la calumnia, no hay mejor antídoto que el pueblo.

A quienes odian y buscan en el extranjero aliados para descarrilar el proceso transformador les decimos 'tenemos mucho pueblo y tenemos mucha presidenta'.

