Dan Prisión Preventiva Contra 7 Escoltas Detenidos por Asesinato de Carlos Manzo

Un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa para ocho detenidos —siete escoltas y el presunto autor intelectual, identificado como Jorge Armando “N”, alias El Licenciado— por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Será el próximo miércoles 26 de noviembre cuando se determine si los imputados serán o no vinculados a proceso. En tanto, los siete escoltas permanecerán recluidos en el penal de Mil Cumbres, en Morelia, Michoacán, mientras que El Licenciado fue trasladado al Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Durante la audiencia celebrada este 22 de noviembre, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra los ocho señalados. El representante de la Fiscalía de Justicia de Michoacán informó al juez que la orden para asesinar al alcalde presuntamente provino de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían ofrecido un pago de dos millones de pesos para concretar el crimen.

Noticia relacionada: Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Denunció que Criminales Reclutaban a Jóvenes Extranjeros

Al menos 10 personas planearon el asesinato

La indagatoria también reveló la participación de al menos diez personas más en la planeación y ejecución del atentado, entre ellas individuos cercanos al edil que habrían proporcionado información sobre los lugares donde estaría Carlos Manzo el día del homicidio.

Finalmente, se dio a conocer que, de acuerdo con los dictámenes periciales, el agresor murió tras ser abatido con su propia arma de fuego.

Dictan Prisión Preventiva Contra 8 Acusados del Homicidio de Carlos Manzo

Historias recomendadas: