¿Qué Pasó en el Metro Quevedo Hoy? Esto Se Sabe Sobre Caída Masiva en Escaleras Eléctricas

Un nuevo accidente se registró la mañana de hoy, 24 de abril de 2026, en el Metro de la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos qué pasó en una de las escaleras eléctricas de la estación Miguel Ángel de Quevedo, perteneciente a la Línea 3, la verde, que va de Universidad a Indios Verdes.

¿Qué pasó en el Metro Miguel Ángel de Quevedo?

De acuerdo con los primeros reportes, la mañana de este viernes se registró la caída masiva en una de las escaleras eléctricas, luego de que a uno de los usuario se le habría atorado el calzado.

Al menos 11 usuarios cayeron hoy, por lo que de forma inmediata recibieron primeros auxilios.

En una tarjeta informativa, el Metro CDMX detalló ocho de los 11 usuarios afectados "se retiraron por sus propios medios", mientras que los otros tres, fueron trasladados a un hospital, para su atención médica.

El Metro CDMX señaló que las escaleras se detuvieron en el momento en que “un objeto se atoró entre los peldaños metálicos”, por lo que “se activó el paro de emergencia”.

El Sistema de Transporte Colectivo informa que personal de Seguridad Industrial e Higiene, así como de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dieron primeros auxilios a 11 personas que cayeron en una escalera eléctrica, que se detuvo cuando un objeto se atoró entre los… pic.twitter.com/Zb6K1eJQN4 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 24, 2026

El Sistema de Transporte Colectivo Metro agregó que la aseguradora y el área de Atención al Usuario ya estaño dando seguimiento y apoyo por el accidente de hoy.

Luego del percance, el equipo de instalaciones electromecánicas realizó la revisión técnica de la escalera y posteriormente, entro en funcionamiento nuevamente.

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Caos en el Metro CDMX

Mapa del Metro Miguel Ángel de Quevedo

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