Vinculan a Proceso a Nazaret ’N’, de MetaXchange: Así Fue el Fraude por 150 Millones de Pesos

Nazaret ’N’, CEO de MetaXchange, fue vinculada a proceso por el delito de fraude, relacionado con el caso de la estafa millonaria a la actriz Sandra Echeverría.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó hoy, 24 de abril de 2026, que también se ejecutaron órdenes de aprehensión contra Nazaret 'N', Patrik ’N’ y Mariana 'N', imputadas en otros casos de fraude relacionados con MetaXchange.

Patrik ’N’ ya había sido vinculado a proceso con medida de prisión preventiva; mientras que Mariana ’N’ enfrentaba proceso penal en libertad, con medidas cautelares.

Las nuevas órdenes de aprehensión se ejecutaron entre el 19 y 23 de abril para Nazareth ’N’; el 21 de abril contra Patrik ’N’; y el 22 de abril contra Mariana ’N’.

Los tres detenidos enfrentan otros procesos penales por hechos relacionados con MetaXchange.

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta el momento, suman 120 denuncias y un daño superior a los 150 millones de pesos, bajo el esquema de captación fraudulenta de alto impacto, según la Fiscalía de CDMX.

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¿Cómo fue el fraude millonario de MetaXchange?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de CDMX, la empresa MetaXchange operaba mediante la captación de recursos bajo la promesa de inversiones con rendimientos de hasta un 15% mensual, utilizando contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar legalidad.

En dicha estructura piramidal, Nazaret ’N’ fue identificada como pieza central en la conducción del esquema.

Mientras que Patrik ’N’ fungía como encargado del manejo de recursos y cuentas.

A su vez, Mariana ’N’ encabezada el trato con los inversionistas y daba seguimiento al los casos.

En una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos que generaron confianza, pero después, las retribuciones se suspendieron sin que se devolviera el capital invertido.

Los análisis financieros permitieron determinar que los pagos no provenían de rendimientos por inversiones reales, sino de recursos aportados por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal.

A partir de este patrón, la Fiscalía CDMX identificó más de 120 denuncias y un monto de afectación superior a 150 millones de pesos, lo que confirma que se trata de una operación sostenida en el tiempo, no de hechos aislados.

Por el fraude millonario, Nazaret ’N’ fue detenida el 17 de abril de 2026, durante un cateo en la colonia Polanco Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Video: Detenida Nazaret "N" Directiva de Metaxchange en Cateo en Polanco CDMX por Fraude

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RMT