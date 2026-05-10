¿Qué Pasó Hoy, 10 de Mayo en la Autopista México-Cuernavaca Dirección CDMX?

Un fuerte accidente se registró la tarde de hoy domingo 10 de mayo sobre la autopista México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México, lo que provocó afectaciones a la circulación y carga vehicular en la zona.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el percance ocurrió en el kilómetro 39, donde un vehículo se impactó contra el muro central y posteriormente volcó.

Tras el reporte, servicios de emergencia y personal de Capufe se trasladaron al lugar para atender la situación y retirar la unidad siniestrada. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si hay personas lesionadas o fallecidas.

Hay tránsito lento

Debido a las maniobras para atender el accidente, la circulación presenta tránsito lento en dirección a la Ciudad de México, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar retrasos en su trayecto.

La autopista México-Cuernavaca es una de las vías con mayor afluencia vehicular durante los fines de semana y días festivos, por lo que cualquier incidente puede generar importantes afectaciones.

Capufe exhortó a los conductores a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal de emergencia mientras continúan las labores en la zona.

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