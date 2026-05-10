¿Mañana Activan Doble No Circula 11 de Mayo por Contingencia? Habrá Restricción en CDMX y Edomex

El calor parece ceder un poco, pero la mala calidad del aire persiste y debido a la gran actividad vehicular que hay en las calles por el Día de las Madres, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana lunes 11 de mayo 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por restricción.

Hace poco la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) decidieron activar la fase 1 de contingencia en CDMX y en el Estado de México. Eso obligó a implementar el programa Doble No Circula en pleno domingo que suele desactivarse el programa. Ahora, la contaminación parece no ceder.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partícula PM2.5. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe mantenga las medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no han decidido activar la Contingencia Ambiental hoy ni mañana 11 de mayo en el Valle de México, por ello te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 11 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 11 de mayo 2026.

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Hoy No Circula 11 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula lunes 11 de mayo 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Hasta el momento está suspendido el Doble Hoy No Circula 1 de mayo 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este lunes.

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