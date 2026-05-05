Reemplacamiento Edomex 2026: ¿Cómo Verificar Vigencia de tus Placas para Saber si te Toca Canje?

Entre abril y agosto de este año abrió un nuevo plazo de Reemplacamiento en Edomex, por lo que si aún no sabes si estás entre los candidatos a hacer el canje, en N+ te explicamos cómo verificar la vigencia de tus placas, paso a paso.

Toma en cuenta que este proceso de renovación se hace de acuerdo al Calendario de Reemplacamiento Edomex 2026, que contempla todos los colores de engomado y terminaciones de placa.

Éste fue dado a conocer por el Gobierno del Estado de México, que detalló que el trámite se hace en línea a través del Portal de Servicios de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Tal como te habíamos adelantado, Edomex no es la única entidad en la que puedes canjear tu matrícula, en Ciudad de México también hay una edición especial de placas conmemorativas del Mundial, y aquí te decimos qué necesitas para obtenerlas y cuál es el link donde puedes tramitarlas.

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¿Cómo verificar la vigencia de tus placas para saber si te toca el Reemplacamiento Edomex 2026?

De acuerdo con información del Gobierno del Estado de México, todas aquellas matrículas expedidas antes del 2021 deben ser renovadas.

Sin embargo, si quieres conocer la vigencia de tus placas, puedes consultar directamente en un portal de Control Vehicular habilitado por el Gobierno mexiquense.

Entra a la página: https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca.xhtml?P=2

Ingresa los dígitos de tus placas en el campo indicado y da clic en "consultar"

Allí te arrojará el inicio y fin de la vigencia de tus placas

Si tu matrícula está vigente te aparecerá la leyenda "Vigente", de lo contrario te enviará a un apartado para iniciar el proceso de canje de placas.

¿Cuál es la vigencia de las placas en el Estado de México?

Información oficial indica que la vigencia de las placas en el Estado de México, es de 5 años a partir de su fecha de expedición. Por ejemplo, aquellas personas que obtuvieron su matrícula en 2021, deberán reemplacar en 2027.

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¿Quiénes Reemplacan en Edomex en mayo 2026?

Así que ojo si tienes matrícula del Estado de México, porque el calendario avanza de acuerdo al color del engomado y la terminación de la placa. Por lo que este mes corresponde al color rojo, terminación 3 y 4.

Mientras que para los próximos meses, los automovilistas que deben realizar el trámite son los que cumplen las siguientes características:

Junio - Engomado AMARILLO, terminación de placas 5 y 6

Julio - Engomado ROSA, Terminación de Placas 7 y 8

Agosto - Engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0

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