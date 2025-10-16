¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Reportan Afectación en el Tráfico hacia CDMX

¡Toma precauciones! Si acostumbras circular por la México-Pachuca, debes tener en cuenta que hoy, 16 de octubre de 2025, hay tráfico en la zona, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Se reporta circulación lenta en la México-Pachuca por tráileres descompuestos, esto con dirección a Indios Verdes.

Cabe recordar que la México-Pachuca es una de las principales vias que comunican con la zona norte de la CDMX y que miles de personas recorren todos los días para llegar a escuelas o trabajos, entre otras actividades.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Periférico Sur Hoy en CDMX? Conductor Salva a sus Perritos en Aparatoso Accidente

¿Qué pasó en la México-Pachuca?

Se trata de 3 unidades de carga descompuestas cerca de la estación Indios Verdes del Metro, a las que ya se les está brindando la asistencia correspondiente, incluso una ya pudo seguir su marcha.

Video: Tráileres Descompuestos en la México-Querétaro Hoy; Así el Caos Vial en la Zona

Sin embargo, hay rezagos vehiculares a la altura de Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, en los límites con Ecatepec, Estado de México.

Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, evitar la zona, en la medida de lo posible, o buscar rutas alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar