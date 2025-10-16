¿Qué Pasó en la México-Pachuca Hoy? Reportan Afectación en el Tráfico hacia CDMX
Se reportan rezagos vehiculares a la altura de Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, en los límites con Ecatepec, Estado de México.
Tres tráileres descompuestos provocan rezago vehicular en la México-Querétaro, con dirección a Indios Verdes; así se ve desde el aire el caos vial
¡Toma precauciones! Si acostumbras circular por la México-Pachuca, debes tener en cuenta que hoy, 16 de octubre de 2025, hay tráfico en la zona, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).
Se reporta circulación lenta en la México-Pachuca por tráileres descompuestos, esto con dirección a Indios Verdes.
Cabe recordar que la México-Pachuca es una de las principales vias que comunican con la zona norte de la CDMX y que miles de personas recorren todos los días para llegar a escuelas o trabajos, entre otras actividades.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Periférico Sur Hoy en CDMX? Conductor Salva a sus Perritos en Aparatoso Accidente
¿Qué pasó en la México-Pachuca?
Se trata de 3 unidades de carga descompuestas cerca de la estación Indios Verdes del Metro, a las que ya se les está brindando la asistencia correspondiente, incluso una ya pudo seguir su marcha.
Sin embargo, hay rezagos vehiculares a la altura de Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, en los límites con Ecatepec, Estado de México.
Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, evitar la zona, en la medida de lo posible, o buscar rutas alternas.
