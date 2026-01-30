¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Accidente de Tráiler Provoca Filas Kilómetricas de Autos
El operador del tráiler se dio a la fuga, luego de que la unidad se incendió; se reportan filas kilómetricas de vehículos varados en dirección a la CDMX
Un tráiler se accidentó y se incendió en la autopista México-Toluca, a la altura de Las Maromas, dirección CDMX. Equipos de emergencia cerraron la vía y retiraron el vehículo, mientras imágenes aéreas mostraron el caos vial.
La mañana de este viernes, 30 de enero de 2026, un tráiler accidentado provocó el cierre de la autopista México-Toluca, cerca del km 027+200, en San Lorenzo Acopilco, alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX).
#TomePrecauciones en #CDMX se registra afectación en dos carriles a la circulación con dirección a Cd. Méx. por #AccidenteVial cerca del km 027+200 de la carretera México-Toluca, a la altura de la alcaldía San Lorenzo Acopilco. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/AKsem7CsC1— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 30, 2026
Según los primeros reportes, el tráiler era conducido a exceso de velocidad, por lo que la unidad chocó y se incendió contra un muro de contención en la México-Toluca, a la altura de Las Maromas, dirección Ciudad de México (CDMX).
Chofer de tráiler se da a la fuga
El chofer del tráiler logró salir de la unidad y se dio a la fuga; otras unidades se vieron afectadas. Además, varias personas resultaron lesionadas, pero no requirieron traslado a hospitales.
Equipos de emergencia cerraron la vía para retirar la pesada unidad, por lo que hay caos vail en la zona, se recomienda buscar rutas alternas.
