El operador del tráiler se dio a la fuga, luego de que la unidad se incendió; se reportan filas kilómetricas de vehículos varados en dirección a la CDMX

Un tráiler se accidentó y se incendió en la autopista México-Toluca, a la altura de Las Maromas, dirección CDMX. Equipos de emergencia cerraron la vía y retiraron el vehículo, mientras imágenes aéreas mostraron el caos vial.

La mañana de este viernes, 30 de enero de 2026, un tráiler accidentado provocó el cierre de la autopista México-Toluca, cerca del km 027+200, en San Lorenzo Acopilco, alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX).

 

Según los primeros reportes, el tráiler era conducido a exceso de velocidad, por lo que la unidad chocó y se incendió contra un muro de contención en la México-Toluca, a la altura de Las Maromas, dirección Ciudad de México (CDMX).

Video: Tráiler Choca y Se Incendia en la México-Toluca

Chofer de tráiler se da a la fuga

El chofer del tráiler logró salir de la unidad y se dio a la fuga; otras unidades se vieron afectadas. Además, varias personas resultaron lesionadas, pero no requirieron traslado a hospitales.

Equipos de emergencia cerraron la vía para retirar la pesada unidad, por lo que hay caos vail en la zona, se recomienda buscar rutas alternas.

