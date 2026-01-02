¿Quién Va a Estar en Concierto en el Zócalo CDMX Hoy 2 de Enero 2026? Horarios del Evento

El concierto en el Zócalo CDMX de hoy contará con la presencia de diferentes artistas y si aún no sabes qué hacer este viernes, acá te decimos quién va a estar y los horarios del evento de este 2 de enero de 2026 para que prepares tu agenda.

Luego de una pausa por las celebraciones de Año Nuevo, en las que se realizó La Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo en Reforma, este día se reactivan los shows musicales en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que será una gran opción para las personas que aún no tienen planes.

¿Qué evento hay en el Zócalo hoy 2 de enero?

Continúa realizándose el Festival Luces de Invierno, antes conocido como verbena navideña, el cual llega a su fin este 4 de enero, y este viernes habrá cinco conciertos de diferentes géneros musicales y la puesta escénica de "Domté" de la Compañía Nacho Flores.

Además los capitalinos y turistas pueden aprovechar la ocasión para comprar artesanías mexicanas y nochebuenas, así como admirar el nacimiento monumental, los árboles navideños y caminar por el túnel de luz más grande de México, con una dimensión de 150 metros de largo.

¿Qué artistas y bandas estarán en el Zócalo hoy?

La cartelera del concierto en el Zócalo de este viernes 2 de enero contempla cinco shows para todos los gustos, los cuales son completamente gratuitos y para toda la familia. Estos son los artistas y bandas que se presentarán:

Rancho Cósmico (Selección Cuicatl)

Los detectives

Neptuna

Los Amantes de Lola

La Barranca

Horarios del evento en el Zócalo hoy 2 de enero

Los conciertos inician desde las 2 de la tarde y terminan alrededor de las 9 de la noche, por tanto el evento en el Zócalo tiene una duración de siete horas, aproximadamente. Estos son los horarios en los que se presentará cada artista:

Rancho Cósmico (Selección Cuicatl): De 2 a 2:45 pm Los detectives: De 3 a 3:45 pm Presentación "Domté" de la Compañía Nacho Flores: De 3:50 a 5 pm Neptuna: De 5 a 5:50 pm Los Amantes de Lola: De 6 a 7:20 pm La Barranca: De 7:40 a 9 pm

