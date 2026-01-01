Así Celebró México la Llegada del Año Nuevo 2026: De Quintana Roo a CDMX y a Baja California

Las celebraciones por el año nuevo 2026 en el país comenzaron a las 23:00 horas, tiempo de Quintana Roo, ya que ese estado está adelantado una hora respecto al centro del país.

El Malecón Tajamar, en Cancún, se llenó de color, música, comida y buen ambiente para festejar la llegada de un nuevo calendario.

En Islas Mujeres, además de música, se dio un espectáculo de fuegos artificiales que engalanaron el cielo de ese bello centro turístico del Caribe mexicano.

Llega el 2026 al centro del país

A la medianoche, en la mayor parte del país, es decir, 26 estados, comenzó el conteo regresivo para despedir al 2025 y dar paso al nuevo año.

Uno de los eventos más importantes se dio en la Ciudad de México, con la Fiesta Electrónica Más Grande del Mundo, que llevó a miles de personas a Paseo de la Reforma.

Fue en las pantallas monumentales colocadas en esta vía que se dieron los últimos 10 segundos del 2025, en medio de la algarabía por el arribo de un nuevo año.

También destacó la celebración en Acapulco, Guerrero, donde se ofreció a más de 600 mil personas la tradicional Gala de Pirotecnia, que alumbró la bahía.

En Monterrey, Nuevo León, miles de personas abarrotaron la Macroplaza para disfrutar de un espectáculo con drones, una alternativa al uso de pirotecnia usada en otras entidades.

En Guadalajara, Jalisco, se dio el conteo regresivo en la Catedral Metropolitana, así como un espectáculo de pirotecnia y juegos mecánicos; mientras que en Puerto Vallarta, hubo un evento musical y un show de drones.

En Manzanillo, Colima, hubo fiesta en la playa y una fiesta de iluminación con globos de Cantoya. En punto de la medianoche, las sirenas de barcos sonaron y lanzaron fuegos pirotécnicos.

En el puerto de Veracruz, los "viejos" bailaron frente al popular acuario para despedir al 2025. Miles de turistas y habitantes permanecieron frente a las pantallas monumentales para recibir al 2026.

Fiestas en el Pacífico y el Noroeste

Aunque a la mayor parte del país llegó el 2026, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, en el huso horario del Pacífico, y Baja California, en el noroeste, esperaron un poco más para dar la bienvenida al nuevo calendario.

