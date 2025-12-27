Inicio Ciudad de México Recuperan en CDMX Mercancía Robada de 2 Tractocamiones en Carreteras de Michoacán

Recuperan en CDMX Mercancía Robada de 2 Tractocamiones en Carreteras de Michoacán

|

N+

-

Tras 9 órdenes de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo se pudo recuperar la mercancía

Recuperan en CDMX Mercancía Robada de 2 Tractocamiones en Carreteras de Michoacán . Foto: SSC

Recuperan en CDMX Mercancía Robada de 2 Tractocamiones en Carreteras de Michoacán . Foto: SSC

COMPARTE:

Tras la ejecución de nueve órdenes de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lograron recuperar mercancía robada el pasado 18 de diciembre a dos tractocamiones que circulaban por carreteras de Michoacán.

 

Información en desarrollo...  

Inseguridad en CDMX
Inicio Ciudad de México Recuperan en cdmx mercancia robada de 2 tractocamiones en carreteras de michoacan