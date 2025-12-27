Recuperan en CDMX Mercancía Robada de 2 Tractocamiones en Carreteras de Michoacán

Tras la ejecución de nueve órdenes de cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lograron recuperar mercancía robada el pasado 18 de diciembre a dos tractocamiones que circulaban por carreteras de Michoacán.

