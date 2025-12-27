Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 27 de Diciembre 2025
N+
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje
COMPARTE:
Con el fin de prevenir contratiempos en los traslados de hoy, sábado 27 de diciembre, conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las marchas y movilizaciones previstas para este día en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura.
Notas recomendadas:
- Muere Alfredo González Quiroz, Presidente Municipal de Tepeapulco, en Accidente Vial en Hidalgo
- ¿Qué Programas Bienestar Darán Pagos en Enero 2026 con Aumento? Monto que Depositará Cada Apoyo