Reportan Incendio Hoy en la Torre del Bienestar en la Colonia Tabacalera

La mañana de este sábado 2 de mayo se registró un incendio en la Torre del Bienestar, ubicada en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro fue detectado alrededor de las 11:00 horas, lo que provocó la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, cuyos elementos acudieron al lugar para controlar y sofocar las llamas.

Incendio en Torre del Bienestar. Foto: N+

Los bomberos informaron que el incendio se registró al interior del inmueble, donde se quemaban artículos de papelería. Tras las labores de atención, el fuego fue extinguido sin que se reportaran personas lesionadas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el siniestro, por lo que se prevé que en las próximas horas se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su origen.

Controlan incendio en edificio

La presencia de unidades de emergencia y las labores para controlar el incendio generaron afectaciones a la circulación en las inmediaciones de la colonia Tabacalera, mientras los equipos trabajaban para evitar la propagación del fuego a inmuebles cercanos.

Elementos de seguridad resguardaron la zona como medida preventiva, con el objetivo de facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y reducir riesgos para la población.

Autoridades capitalinas recomendaron a la ciudadanía evitar acercarse al área y permitir el paso de los servicios de emergencia mientras continúan las labores en el sitio.

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