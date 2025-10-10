Reportan Inundaciones en Chalco a la Altura de la Autopista México-Puebla, en Edomex

Habitantes de Chalco, al oriente del Estado de México, reportaron inundaciones en varios puntos de la autopista México-Puebla.

A través de redes sociales, habitantes de Chalco, al oriente del Valle de México, han denunciado inundaciones sobre la autopista México-Puebla. Gran parte de las afectaciones se concentraría sobre la autopista, en dirección a la Ciudad de México.

Los encharcamientos también han afectado a pasajeros que viajaban desde Puebla, algunos de ellos pidieron ayuda a Caminos y Puentes Federales (Capufe) a través de redes sociales.

Continúan anegaciones en Zaragoza y reportan caos vial en Guelatao

Otras zonas afectadas por las inundaciones son el Eje 10 Sur y la carretera federal a Puebla. Cabe señalar que la situación no es mejor para aquellos que buscan llegar a Chalco desde la Ciudad de México.

Desde la tarde está detenido el servicio de la Línea A del Metro a partir de Guelatao y hasta La Paz. Los encharcamientos han provocado una gran afluencia de pasajeros varados en las inmediaciones de la estación Guelatao del Metro y que buscaban llegar a zonas del oriente del Valle de México como Santa Marta, Valle Chalco e Ixtapaluca.

