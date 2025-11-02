Rodadas del Terror 2 de Noviembre en CDMX ¿De Dónde Saldrán y a Qué Hora Afectarán Vialidades?

Autoridades de la Ciudad de México prevén que este domingo 2 de noviembre se lleven a cabo al menos 8 rodadas del terror en distintas alcaldías a lo largo del día. Los eventos podrían implicar cierres parciales o afectaciones al tránsito. En N+ te contamos los puntos de dónde y a qué hora se espera que salgan los motociclistas.

Las primeras actividades comenzarán a partir de las 14:00 horas y se desarrollarán durante la tarde, con la última rodada prevista para las 22:00 horas.

Las afectaciones serán en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Coyoacán, además de Ecatepec, en el Estado de México, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Las 8 rodadas previstas para este 2 de noviembre

14:00 horas . Saldrán de la gasolinera PEMEX, Avenida Calzada de la Viga No. 44, Colonia Esperanza, Alcaldía Cuauhtémoc .

. Saldrán de la gasolinera PEMEX, Avenida Calzada de la Viga No. 44, Colonia Esperanza, Alcaldía . 14:30 horas . Saldrán del monumento “Cabeza de Juárez”, Avenida Guelatao, Colonia Ejército de Oriente Indeco II, Alcaldía Iztapalapa.

. Saldrán del monumento “Cabeza de Juárez”, Avenida Guelatao, Colonia Ejército de Oriente Indeco II, Alcaldía Iztapalapa. 15:00 horas . Saldrán del parque “Iztapasauria”, Calle 71 No. 1, Colonia Santa Cruz Meyehualco, Alcaldía Iztapalapa.

. Saldrán del parque “Iztapasauria”, Calle 71 No. 1, Colonia Santa Cruz Meyehualco, Alcaldía Iztapalapa. 19:00 horas . Saldrán de Pemex Gas Marina Nacional, Avenida Marina Nacional No. 204, Colonia Anáhuac I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.

. Saldrán de Pemex Gas Marina Nacional, Avenida Marina Nacional No. 204, Colonia Anáhuac I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. 20:30 horas . Saldrán de la Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Colonia Joyas de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, provenientes de AutoZone, Avenida Central No. 361, Colonia Ecatepec de Morelos, Estado de México.

. Saldrán de la Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Colonia Joyas de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, provenientes de AutoZone, Avenida Central No. 361, Colonia Ecatepec de Morelos, Estado de México. 21:00 horas . Saldrán de Soriana Híper Consulado, Avenida Río Consulado No. 2355, Colonia Ampliación Simón Bolívar, Alcaldía Venustiano Carranza.

. Saldrán de Soriana Híper Consulado, Avenida Río Consulado No. 2355, Colonia Ampliación Simón Bolívar, Alcaldía Venustiano Carranza. 21:30 horas . Saldrán de la Biblioteca Virtual Tlatoani, Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.

. Saldrán de la Biblioteca Virtual Tlatoani, Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza. 22:00 horas. Saldrán de las Astas de Ciudad Universitaria, Circuito Escolar Universitario, Alcaldía Coyoacán.

¿Qué organizaciones de moticiclistas participarán?

Según la agenda de autoridades capitalinas, al menos 33 organizaciones participarán en las rodadas del terror este Día de Muertos.

Locos por las Motos

Organización LV

BiKERS Love Azcapo

MTPK Moto Club

Los Fugas CDMX

Crazy Stunt

Stunt a Tope

Maniacos Biker

Unión Tuning

Mi Barrio “El Cuervo”

Bellakos CB

Los Primos Kikimontana

Al Estilo de los Barrios

Gángster Bikers

Noche de Rolex

Los Loquitos 46 Stunt

Monstruo de la Ciudad

Street Lifestyle Motorcicles

La Pura Fe Biker

La Maldad Biker

Nenes del Stunt

Activos Biker Team

Bikers Addicted Ciudad de México

Bandi2 Biker

Dj Ivancito

Mami Biker

El de la Navi Negra

San Rafa Biker

Acosta Stunt

Bandidos Biker

Jale Biker

A lo Viva Ferrocarril

La policía de la Ciudad de México estimó un aforo de al menos 500 participantes en las rodadas del terror, aunque el número podría aumentar.

Recuerda que en todos los canales de N+ puedes conocer la situación de las vialidades y del transporte público, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

