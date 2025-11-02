Rodadas del Terror 2 de Noviembre en CDMX ¿De Dónde Saldrán y a Qué Hora Afectarán Vialidades?
La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó sobre ocho rodadas del terror previstas para este 2 de noviembre; conoce en qué alcaldías serán y qué vialidades se verán afectadas
Autoridades de la Ciudad de México prevén que este domingo 2 de noviembre se lleven a cabo al menos 8 rodadas del terror en distintas alcaldías a lo largo del día. Los eventos podrían implicar cierres parciales o afectaciones al tránsito. En N+ te contamos los puntos de dónde y a qué hora se espera que salgan los motociclistas.
Las primeras actividades comenzarán a partir de las 14:00 horas y se desarrollarán durante la tarde, con la última rodada prevista para las 22:00 horas.
Las afectaciones serán en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Coyoacán, además de Ecatepec, en el Estado de México, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.
Las 8 rodadas previstas para este 2 de noviembre
- 14:00 horas. Saldrán de la gasolinera PEMEX, Avenida Calzada de la Viga No. 44, Colonia Esperanza, Alcaldía Cuauhtémoc.
- 14:30 horas. Saldrán del monumento “Cabeza de Juárez”, Avenida Guelatao, Colonia Ejército de Oriente Indeco II, Alcaldía Iztapalapa.
- 15:00 horas. Saldrán del parque “Iztapasauria”, Calle 71 No. 1, Colonia Santa Cruz Meyehualco, Alcaldía Iztapalapa.
- 19:00 horas. Saldrán de Pemex Gas Marina Nacional, Avenida Marina Nacional No. 204, Colonia Anáhuac I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.
- 20:30 horas. Saldrán de la Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Colonia Joyas de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero, provenientes de AutoZone, Avenida Central No. 361, Colonia Ecatepec de Morelos, Estado de México.
- 21:00 horas. Saldrán de Soriana Híper Consulado, Avenida Río Consulado No. 2355, Colonia Ampliación Simón Bolívar, Alcaldía Venustiano Carranza.
- 21:30 horas. Saldrán de la Biblioteca Virtual Tlatoani, Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.
- 22:00 horas. Saldrán de las Astas de Ciudad Universitaria, Circuito Escolar Universitario, Alcaldía Coyoacán.
¿Qué organizaciones de moticiclistas participarán?
Según la agenda de autoridades capitalinas, al menos 33 organizaciones participarán en las rodadas del terror este Día de Muertos.
- Locos por las Motos
- Organización LV
- BiKERS Love Azcapo
- MTPK Moto Club
- Los Fugas CDMX
- Crazy Stunt
- Stunt a Tope
- Maniacos Biker
- Unión Tuning
- Mi Barrio “El Cuervo”
- Bellakos CB
- Los Primos Kikimontana
- Al Estilo de los Barrios
- Gángster Bikers
- Noche de Rolex
- Los Loquitos 46 Stunt
- Monstruo de la Ciudad
- Street Lifestyle Motorcicles
- La Pura Fe Biker
- La Maldad Biker
- Nenes del Stunt
- Activos Biker Team
- Bikers Addicted Ciudad de México
- Bandi2 Biker
- Dj Ivancito
- Mami Biker
- El de la Navi Negra
- San Rafa Biker
- Acosta Stunt
- Bandidos Biker
- Jale Biker
- A lo Viva Ferrocarril
La policía de la Ciudad de México estimó un aforo de al menos 500 participantes en las rodadas del terror, aunque el número podría aumentar.
