Evita Esta Zona: Ruta de la Marcha de Pueblos Indígenas en CDMX Hoy

Este martes, 7 de abril de 2026, se prevé una protesta de pueblos indígenas en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes del Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, estado de Oaxaca, quienes pretenden:

Entregar dos amparos en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Agrario, con respecto a la solicitud de nulidad de dos núcleos agrarios (Canaán y Cal y Mayor) ilegalmente implantados como ejidos dentro del territorio ancestral y biodiverso comunal de Santa María Chimalapa, Oaxaca.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Ruta de la marcha de pueblos indígenas en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa se reunirán a las 11:00 horas en:

Oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 552, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Tribunal Superior Agrario en Avenida Insurgentes Sur No. 838, colonia Nápoles,alcaldía Benito Juárez.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes de pueblos indígenas al punto de concentración. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+.

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