Marchas HOY 7 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 7 de abril de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
El Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca, marchará de:
- 11:00 Horas. Oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. Insurgentes Sur No. 552, Col. Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
- Con destino al Tribunal Superior Agrario en Av. Insurgentes Sur No. 838, Col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
Concentraciones
Benito Juárez
Trabajadores del Hospital Xoco se concentrarán en:
- 10:00 Horas. El Hospital General Xoco en Av. México Coyoacán, Col. General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
Cuauhtémoc
La Colectiva ‘Hijas de la Cannabis’ se reunirá en:
12:00 Horas.
- Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas ciclistas
Iztacalco
Ciclistas rodarán de:
20:30 Horas.
- Parque de las Rosas, en Eje 5 Sur, Col. Militar Marte.
Con destino a:
- Pérgola Ixca Cienfuegos, en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 850, Col. Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Tlaloc, en Av. Grutas No. 770, Col. Polanco - Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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Con información de SSCCDMX
LECQ