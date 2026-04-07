Marchas HOY 7 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 7 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca, marchará de:

11:00 Horas . Oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. Insurgentes Sur No. 552, Col. Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

. en Av. Insurgentes Sur No. 552, Col. Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Con destino al Tribunal Superior Agrario en Av. Insurgentes Sur No. 838, Col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Concentraciones

Benito Juárez

Trabajadores del Hospital Xoco se concentrarán en:

10:00 Horas. El Hospital General Xoco en Av. México Coyoacán, Col. General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Cuauhtémoc

La Colectiva ‘Hijas de la Cannabis’ se reunirá en:

12:00 Horas.

Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Iztacalco

Ciclistas rodarán de:

20:30 Horas.

Parque de las Rosas, en Eje 5 Sur, Col. Militar Marte.

Con destino a:

Pérgola Ixca Cienfuegos , en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 850, Col. Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

, en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 850, Col. Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. Tlaloc, en Av. Grutas No. 770, Col. Polanco - Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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