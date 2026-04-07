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Marchas HOY 7 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Marchas HOY 7 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Bloqueo en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 7 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca, marchará de:

  • 11:00 Horas. Oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. Insurgentes Sur No. 552, Col. Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Con destino al Tribunal Superior Agrario en Av. Insurgentes Sur No. 838, Col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Concentraciones

Benito Juárez

Trabajadores del Hospital Xoco se concentrarán en:

  • 10:00 Horas. El Hospital General Xoco en Av. México Coyoacán, Col. General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Cuauhtémoc

La Colectiva ‘Hijas de la Cannabis’ se reunirá en:

12:00 Horas. 

  • Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Iztacalco

Ciclistas rodarán de:

20:30 Horas.

  • Parque de las Rosas, en Eje 5 Sur, Col. Militar Marte.

Con destino a:

  • Pérgola Ixca Cienfuegos, en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 850, Col. Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.
  • Tlaloc, en Av. Grutas No. 770, Col. Polanco - Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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