Se Desploma Plafón en Estación Río San Joaquín de Línea 7 del Metro

La noche de hoy domingo 17 de mayo se registró la caída de una sección del plafón en la estación Río San Joaquín de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

De acuerdo con un reporte de N+, la estructura desprendida medía aproximadamente metro y medio cuadrado y cayó en la zona de las escaleras eléctricas, lo que generó alarma entre los usuarios que se encontraban en el lugar.

A pesar del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Revisan zona afectada

Tras el desplome, elementos de Protección Civil y personal del Metro acudieron a la estación para acordonar el área afectada y realizar una revisión de la estructura, así como los trabajos de reparación correspondientes.

La caída del plafón ocurrió en una zona de alto tránsito dentro de la estación, por lo que el incidente provocó preocupación entre los pasajeros, aunque el servicio en la Línea 7 continuó operando.

Hasta el momento, las autoridades del Metro no han informado las causas del desprendimiento ni el tiempo estimado para concluir las reparaciones.

La Línea 7 del Metro corre de El Rosario a Barranca del Muerto y es una de las más utilizadas por miles de usuarios que se trasladan diariamente entre el norte y el surponiente de la capital.

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