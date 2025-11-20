Se Retiran Manifestantes que Pretendían Llegar al Zócalo Capitalino Hoy 20 de Noviembre

Distintos grupos de manifestantes se congregaron este 20 de noviembre en el Ángel de la Independencia con el objetivo de llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Ante esto, un fuerte dispositivo de seguridad se implementó para mantener el orden.

Después de las 12:00 horas, los manifestantes salieron del Ángel de la Independencia. Hace unos minutos, los manifestantes que se encontraban en Eje Central se dispersaron. Lo mismo quienes estaban en otras calles del Centro como en 16 de septiembre, donde hay una valla de policías.

Dispositivo de seguridad en marcha hoy 20 de noviembre en Centro, CDMX. Foto: N+

En tanto, en el Eje Central esquina Arcos de Belén, 200 manifestantes que caminaron en sentido contrario, a la circulación del Eje Central también se retiraron.

Sin embargo, hay presencia de policías capitalinos en los accesos al Zócalo capitalino, por lo que todavía no se puede acceder al primer cuadro de la CDMX, lo que también complica la ciruclación.

