Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron la alerta Amarilla y Naranja por los efectos del frente frío 33 que provocará bajas temperaturas para la madrugada de mañana viernes, 6 de febrero de 2026. Te decimos qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el frente frío 33 se desplazará rápidamente sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionado lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; con oleaje elevado en sus costas. Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en los estados del norte, noreste, centro, oriente y surete de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán; además de mantenerse las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Además, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana en Yucatán y Quintana Roo; se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del país, manteniéndose ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Alcaldías de la CDMX con bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas Naranja y Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

Alerta Naranja: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, por temperaturas de 1 a 3°C y heladas.

Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac, por temperaturas de 4 a 6°C.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para mañana habrá ambiente muy frío a frío, bancos de niebla y cielo medio nublado en el Valle de México. Hacia la tarde, ambiente fresco a templado y cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en Estado de México y sin lluvia en Ciudad de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 19 a 21 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 3 a 5 °C.

Así como viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

