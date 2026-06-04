¿Qué se Quemó Cerca del Mercado de Jamaica Hoy? Comerciantes Pidieron Ayuda al 911

Un incendio en las inmediaciones del Mercado de Jamaica hoy 3 de junio de 2026, provocó la movilización de servicios de emergencia en la Ciudad de México. ¿Qué se quemó?

De acuerdo con los primeros reportes, minutos antes de las 20:00 horas, las enormes llamas alertaron a comerciantes y vecinos de la colonia Jamaica de la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que de inmediato pidieron ayuda al 911.

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El fuego pudo verse desde distintos puntos de la ciudad, debido a que las llamas alcanzaron hasta 10 metros de altura. Ante la emergencia, unidades de distintas demarcaciones se unieron para sofocar el incendio.

Las acciones se intensificaron ya que esta zona es emblemática por su valor cultural y popular, pero también porque en los comercios se manejan muchos productos altamente inflamables.

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¿Qué se quemó en el Mercado de Jamaica hoy?

Las autoridades confirmaron que el incendio ocurrió en una bodega contigua al Mercado de Jamaica, ubicada en la calle Guillermo Prieto, muy cerca del la zona de las flores y el área de comidas.

El jefe vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, confirmó que se trata de un inmueble usado para almacenar artículos de paquetería y cartón. En entrevista para N+, el jefe de Bomberos CDMX, explicó que se trata de una bodega ubicada en medio del área de comidas en Jamaica.

"El incendio ya está confinado, logramos ingresar (a la bodega)", afirmó.

Asimismo, explicó que se están atacando diferentes frentes para enfriar el punto con la finalidad de sofocar las llamas.

“También logramos ingresar por el techo, prácticamente estamos combatiendo por tres flancos”, puntualizó.

El jefe vulcano indicó que un trabajador de la bodega tuvo una caída, por lo que se le brindó atención médica en la zona.

En tanto, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa dijo a los medios de comunicación que en esa bodega de aproximadamente 600 metros cuadrados, también se encuentran materiales como cerámica, vidrio, cartón y solventes.

“Esperamos atender este incidente lo más rápidamente posible con lo que tenemos”, aseguró.

La funcionaria puntualizó que debido al incendio en inmediaciones del Mercado de Jamaica se tuvo que evacuar a 120 personas que viven en los edificios ubicados a los costados de la zona que se encuentra en emergencia.

EPP