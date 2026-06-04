¿Qué se Quemó Cerca del Mercado de Jamaica Hoy? Comerciantes Pidieron Ayuda al 911

Un incendio cerca del Mercado de Jamaica activó los servicios de emergencia de la CDMX, pero, ¿qué se quemó y cómo inició el fuego?

Incendio Mercado de Jamaica Hoy 3 de Junio 2026Foto: N+

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Emergencia en CDMX: un incendio en una bodega cerca del Mercado de Jamaica moviliza a los servicios de emergencia. ¿Qué se quemó y cuál es el saldo hasta ahora?

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