Aprehenden a Suzanne 'N' en Morelos: Acusan a Mujer por Uso de Documentos Falsos

La detenida presuntamente utilizó documentos con firmas apócrifas para obtener beneficios económicos; era requerida por un juez en la Ciudad de México

Suzanne "N", detenida en Morelos y trasladada a penal en CDMX. Foto: X @Fiscalia_MorSuzanne "N", detenida en Morelos y trasladada a penal en CDMX. Foto: X @Fiscalia_Mor

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Suzanne 'N' fue arrestada en Cuernavaca por usar firmas falsas para obtener beneficios económicos. La Fiscalía CDMX investiga su vínculo con un fraude millonario. Conoce más sobre la investigación.

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