Aprehenden a Suzanne 'N' en Morelos: Acusan a Mujer por Uso de Documentos Falsos

Fuerzas de seguridad detuvieron en Morelos a Suzanne “N”, mujer requerida por un juez de la Ciudad de México (CDMX) por el delito de documentos falsos.

La detención ocurrió en Lomas del Mirador, en Cuernavaca, durante un operativo de la Policía de Investigación de la CDMX y la Agencia de Investigación Criminal morelense.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDX) informó que la mujer habría utilizados documentos que contenían firmas atribuidas a una comunicadora para obtener un préstamo y suscribir obligaciones económicas sin su autorización.

Suzanne ya enfrentaba una causa penal distinta por administración fraudulenta, derivada de hechos que habrían causado una afectación patrimonial superior a un millón de pesos, expuso la Fiscalía CDMX.

¿De qué se le acusa a la detenida?

Según los datos oficiales, en junio de 2025 inició una investigación luego de que una comunicadora presentó una denuncia.

La víctima identificó diversos documentos elaborados en 2019 que contenían firmas atribuidas a ella, pero que aseguró no haber suscrito ni autorizado.

Entre los documentos hay un contrato de mutuo con garantía hipotecaria mediante el cual se obtuvo un préstamo por un millón de pesos, un convenio modificatorio y un pagaré por 1 millón 240 mil pesos.

De acuerdo con la denuncia, dichos documentos fueron utilizados sin el consentimiento de la víctima y la obligaban a asumir compromisos económicos y patrimoniales.

Investigación

Al seguir con las indagatorias, los agentes recabaron entrevistas y obtuvieron documentos relacionados con el caso. Se solicitó a especialistas el análisis de las firmas y también se recabaron muestras caligráficas y diversos elementos de prueba para esclarecer los hechos.

Con los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Suzanne “N”.

Ante ello, se hizo un seguimiento técnico y vigilancias que permitieron identificar domicilios vinculados con la mujer y establecer una posible zona de resguardo en el estado de Morelos, donde fue localizada y aprehendida el 4 de junio de 2026.

Suzanne “N” fue trasladada e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Administración fraudulenta

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, Suzanne “N” además enfrenta una causa penal distinta, la cual fue iniciada en diciembre de 2024 por hechos relacionados con la administración fraudulenta de recursos económicos en agravio de la misma víctima.

Según la investigación, en octubre de 2023 y junio de 2024, mientras se desempeñaba como asistente de la comunicadora, Suzanne “N” habría recibido recursos económicos vinculados con actividades profesionales de la víctima sin su conocimiento ni autorización.

Se estableció que un tercero realizó diversos depósitos por más de un millón de pesos para la realización de entrevistas en un proyecto de comunicación vinculado con la actividad profesional de la víctima. Sin embargo, ésta tuvo conocimiento de dichos movimientos hasta que fue contactada directamente por la persona que realizó las aportaciones, quien buscaba información sobre el desarrollo del proyecto.

Como resultado de los datos de prueba obtenidos, Suzanne “N” fue vinculada a proceso por administración fraudulenta en una causa penal distinta relacionada con la misma víctima.

SPB