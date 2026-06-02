Joven Discute con su Papa y lo Mata con Cuchillo en Iztapalapa, CDMX; lo Detienen hasta BCS

Fue detenido y vinculado a proceso Lucas “N”, de 19 años, joven que mató a su papá con un cuchillo en la vivienda que habitaban en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades indagan si el hijo discutió por dinero y eso ocasionó que acabara con la vida de su progenitor, para luego echar cloro al inmueble debido al aroma a cadáver tras el crimen cometido a mediados de mayo en la colonia Xalpa.

Lucas fue detenido en Los Cabos San Lucas

Agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la PGJEBCS, aprehendieron al imputado en el municipio de Cabo San Lucas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Lucas “N”, por su probable responsabilidad en el homicidio de su padre en la alcaldía Iztapalapa.

Hijo discute con su padre por dinero

La investigación permitió establecer que la noche del 15 de mayo de 2026 familiares observaron una discusión entre Lucas “N” y su padre dentro del inmueble que ambos habitaban, aparentemente relacionada con una solicitud de dinero.

Fuerte olor a cloro delató a hijo

Al día siguiente, percibieron un olor fuerte a cloro proveniente de la vivienda, por lo que preguntaron al imputado por el paradero de su padre, a lo que respondió que había salido del lugar. Posteriormente, Lucas “N” fue visto abandonando el domicilio.

Papá fue hallado muerto debajo de la cama.

El 18 de mayo, familiares solicitaron el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para ingresar a una habitación del inmueble, donde fue localizada la víctima sin vida, oculta debajo de la cama y con lesiones producidas por un objeto punzocortante.

Luego del homicidio, se recabaron testimonios, se realizaron dictámenes periciales en criminalística, química, fotografía forense y medicina legal, así como análisis de cámaras de videovigilancia.

Hijo se fugó a Los Cabos San Lucas

Los indicios obtenidos permitieron establecer la probable participación de Lucas “N” en los hechos y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Autoridades de Baja California Sur y de la CDMX coinciden en que el acusado se encontraba en el municipio de Cabo San Lucas, donde había sido presentado ante autoridades por faltas administrativas y no por el homicidio de su padre.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS), aprehendieron al imputado sobre la carretera Transpeninsular, en el municipio de Cabo San Lucas.

Se determinó la vinculación a proceso de Lucas “N” por el delito de homicidio calificado, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

HVI