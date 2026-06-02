Joven Discute con su Papa y lo Mata con Cuchillo en Iztapalapa, CDMX; lo Detienen hasta BCS

El hijo discutió por dinero y acabó con la vida de su progenitor, para luego echar cloro al inmueble debido al aroma a cadáver

Joven Mata a su Papá a Cuchilladas en Iztapalapa y lo Esconde Abajo de la CamaLucas “N”, por su probable responsabilidad en el homicidio de su padre en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Fiscalía CDMX

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La noche del 15 de mayo de 2026 familiares observaron una discusión entre Lucas “N” y su padre dentro del inmueble que ambos habitaban, aparentemente relacionada con una solicitud de dinero

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