Un Muerto en Campamento de la CNTE: ¿Qué Pasó en Plantón en CDMX?

Las autoridades capitalinas dieron detalles de los hechos

Marcha de la CNTE en Paseo de la Reforma al Zócalo · Centro (Área 1), Cuauhtémoc | Ramkar Xolalpa Cruz

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+