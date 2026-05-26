Un Muerto en Campamento de la CNTE: ¿Qué Pasó en Plantón en CDMX?

Autoridades capitalinas dieron a conocer hoy, 26 de mayo de 2026, que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX llevaron a cabo un recorrido en el campamento de miembros de la CNTE en el centro, debido a que reportaron un hombre inconsciente, en N+ te compartimos qué pasó.

De acuerdo con la SSC CDMX "al arribar paramédicos del ERUM le diagnosticaron ausencia de signos vitales etología a determinar a descartar infarto agudo al miocardio".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Integrante de la CNTE Muere en Campamento de 5 de Mayo, CDMX

¿Qué pasó en el campamento de la CNTE?

Las autoridades capitalinas precisaron que los recorridos de seguridad en 5 de Mayo fueron solicitados debido a que el hombre se encontraba inconsciente dentro del campamento, donde fueron necesarios los servicios de emergencias.

Fue la representante sindical de la Delegación DI29, quien dio los datos del hombre de 44 años, quien sufrió un infarto. Lo sucedido fue reportado al Ministerio Público, donde realizarán las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que este martes, los miembros de la CNTE llevarán a cabo una nueva jornada de protestas, para que tomes previsiones en N+ te compartimos previamente los detalles en ¿Hay plantón de la CNTE Hoy? Zona Afectada en CDMX

Entre las demandas del movimiento de integrantes de la CNTE están:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Regreso al sistema de pensiones sin afores.

Eliminación de la Reforma Educativa de 2019.

Incremento salarial del 100% al sueldo base.

Alto a descuentos salariales por participar en protestas.

Mejores condiciones laborales y de infraestructura en escuelas rurales.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

FBPT