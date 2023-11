‘Sentí Bonito’: Arizbeth Dionicio, Policía que Amamantó a Bebé en Acapulco en Entrevista para N+

Arizbeth Dionicio Ambrosio, suboficial del Agrupamiento de Tareas Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), dijo en Despierta de N+ que sintió bonito poder amamantar a un bebé en medio de la emergencia que dejó el huracán Otis en el puerto de Acapulco, en Guerrero.

En entrevista con Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar, la mujer policía contó cómo fue el momento de ayudar al bebé, de al menos cuatro meses de edad, y destacó que el menor de edad llamó su atención de inmediato.

Fue en el momento al estar realizando nuestras actividades de recorrido, nos entrevistamos con las personas para ver qué tipo de necesidad tenían. En ese momento escuché el llanto del bebé, me llamó la intención de inmediato.

La integrante del Agrupamiento Zorros de la SSC-CDMX acudió a Acapulco, Guerrero, como parte de las brigadas de búsqueda y rescate de personas por Otis que tocó tierra como huracán categoría 5.

Arizbeth Dionicio Ambrosio señaló que el trabajo que realiza en el Agrupamiento de Tareas Zorros de la SSC-CDMX es difícil, ya que siempre se tienen que tomar decisiones repentinas.

Yo me fui con la confianza porque mis hijos se quedaron a cargo de mi esposo de mi familia, como tal no les iba hacer falta nada, me tuve que ir por cuestiones de trabajo, ayudar a la gente, fue una gran labor, el trabajo que se pretendía realizar se logró.