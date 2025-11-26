Sigue Bloqueo en Río de la Loza, CDMX: Alternativa Vial para Evitar la Zona Afectada
Estas son las alternativas viales para evitar el bloqueo en Río de la Loza, en inmediaciones de la Fiscalía de CDMX
La mañana de este miércoles, 26 de noviembre de 2025, sigue el bloqueo en Doctor Río de la Loza, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles son las alternativas viales para evitar la zona afectada.
Se trata de un grupo de manifestantes que llegaron desde la tarde de ayer a inmediaciones de la Fiscalía de Justicia de la CDMX y que colocaron un vehículo, carpas y cartulinas para exigir justicia por diversos casos, entre ellos el de Daniel Tadeo, un joven que murió luego de ser arrollado, mientras él se encontraba realizando su labor como repartidor por aplicación.
Los familiares y amigos de las víctimas buscan que la Fiscalía capitalina les de avances de sus casos y que resuelva dudas sobre la problemática que han enfrentado en las carpetas de investigación.
Alternativas viales por bloqueo en Río de la Loza, CDMX
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó algunas alternativas viales, por la presencia de manifestantes en ambos sentidos de Doctor Río de la Loza, a partir de Eje 1 Poniente, a la altura de Digna Ochoa y Plácido, estas son:
- Eje 2 Sur.
- Dr. Lavista.
- Eje 2A Sur.
Se recomienda a los conductores salir con anticipación, evitar en la medida delo posible la zona y utilizar las rutas alternas.
