A partir de Hoy, Estos Policías Son los Únicos que Pueden Multar en Edomex

A partir de este martes, 25 de noviembre de 2025, entran en vigor las modificaciones al Reglamento de Tránsito del Estado de México (Edomex). Te decimos quiénes son los únicos policías facultados que pueden multar en la entidad.

El Reglamento de Tránsito del Estado de México tiene el propósito de salvar vidas, prevenir accidentes, proteger a la niñez y garantizar una movilidad más segura y ordenada.

En N+ te contamos algunos datos clave del Reglamento de Tránsito, en el que se estipula:

El uso obligatorio de casco certificado para el caso de motociclistas.

Prohibición de trasladar a menores que no puedan sujetarse adecuadamente.

La exigencia de conducir con licencia vigente.

Se reitera la prohibición de manejar bajo efectos del alcohol o sustancias tóxicas, así como usar el celular mientras el vehículo está en movimiento.

Además, para facilitar la adaptación ciudadana al Reglamento de Tránsito del Estado de México habrá durante los primeros días infracciones mínimas y 50% de descuento por pronto pago.

¿Quiénes son los únicos policías facultados que pueden multar en Edomex?

En el Estado de México, las mujeres agentes de tránsito son las únicas facultadas para infraccionar. Las oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) podrán ser identificadas así:

Uniformadas con pantalón azul, camisola blanca con distintivos naranja, así como por las unidades móviles con el mismo balizamiento.

Además, en el Mexibús el sistema de cámaras captarán faltas por la invasión del carril confinado y exceso de velocidad en el carril contiguo con señalización visible y derecho de audiencia garantizado.

Es importante mencionar que estas serán notificadas en el domicilio de la persona que se encuentra registrada como propietaria en el registro público vehicular correspondiente.

Con la boleta otorgada por las agentes y/o notificación en casa se podrá pagar la sanción, a través de los establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas, o bien, en el sitio web. En ambos casos aplica el 50% de 2 descuento siempre y cuando se liquide dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en la que se emita o notifique la multa.

