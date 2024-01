Tras Cuatro Días, Vecinos Siguen Afectados por Dovela que Cayó en Obra del Tren Interurbano

Cuatro días después del accidente, la dovela de 90 toneladas que cayó de las obras del Tramo 3 del Tren Interurbano Toluca-México, sigue sin ser retirada de la calle.

En la zona del accidente fueron colocados letreros de precaución y fue acortado el perímetro de seguridad. Ya no hay vigilancia federal.

Video relacionado: Cubren con Hojas de Madera Dovela que Cayó en Obras del Tren Interurbano

Juan Carlos González, propietario del taxi destrozado por la dovela, llegó al sitio para sacar pertenencias del vehículo, una vez que cerró el trámite para que le sea pagado.

La empresa se hizo responsable. Mis abogados y yo presionamos y se llegó a un buen arreglo. Espero yo ya empezar a trabajar, si me apuro en esto el lunes otra vez.

Juan Carlos dejó atrás el accidente que casi le cuesta la vida.

Tener más precaución, eso sí, en todo tipo de obras ya sea aquí o en otro lado andar a las vivas. Me sirvió de experiencia.

Comerciantes de la Calzada Minas de Arena en la alcaldía Álvaro Obregón, lamentan que, en cuatro días, la dovela no haya sido retirada, la calle sigue cerrada y los clientes no llegan. Así lo expresó Moisés García, comerciante.

No podemos trabajar, para acá no entra nadie, de hecho, nos quedamos sin trabajo ahorita. No se ha visto nada de acción. Sí, nos dijeron que nos iban a dar algo, pero que van a pasar a ver si pasan.