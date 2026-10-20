Parquímetros Recaudan Más de 53 Millones de Pesos en Roma-Condesa; Vecinos No Ven Obras

Los parquímetros del polígono Roma-Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), recaudaron 53 millones 340 mil pesos durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi). Sin embargo, vecinos de la colonia Roma Norte denuncian que, pese a los ingresos obtenidos por el cobro de estacionamiento, las calles continúan presentando daños y problemas de infraestructura.

Del total recaudado, aproximadamente 16 millones de pesos corresponden al 30% destinado a proyectos de mejoramiento urbano, recursos que deberían beneficiar a las colonias donde opera el sistema de parquímetros. Los habitantes cuestionan dónde se está invirtiendo ese dinero, pues aseguran que las obras necesarias siguen sin realizarse.

¿A dónde van los 53 millones de pesos recaudados por los parquímetros?

Desde 2024, el esquema de distribución de los ingresos generados por los parquímetros establece que una parte de los recursos debe destinarse al mejoramiento del espacio público.

De acuerdo con el Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la CDMX, el 30% de los ingresos se asigna al Fondo de Administración de Recursos del Sistema de Parquímetros, destinado a financiar proyectos de movilidad, infraestructura y mejoramiento urbano.

Sandra Estrada, integrante del Comité de Participación Ciudadana de Roma Norte, explicó cómo se distribuye el dinero y cuestionó la falta de información sobre los proyectos realizados con estos recursos.

“El recurso recaudado de los parquímetros se distribuye en 16.2 por ciento que se va al gobierno de la CDMX, el 30 por ciento se destina a mejoras de la colonia y el 53.8 se lo queda la empresa operadora, desafortunadamente no se ven grandes proyectos ejecutados con el dinero, el recurso que se ha logrado. Por qué no hay alguien que informe, no hay alguien que te diga en una asamblea ciudadana cuanto se recaudó y cuanto es lo que se destina”.

La inconformidad no se limita a cuánto dinero se recauda, sino también a la falta de claridad sobre los proyectos que deberían beneficiar directamente a los habitantes de las colonias donde los automovilistas pagan por estacionarse.

Banquetas rotas y falta de iluminación: las mejoras que reclaman los vecinos

En las calles de la Roma Norte todavía pueden observarse banquetas con fisuras, desniveles y daños provocados por las raíces de los árboles. A estos problemas se suman la falta de luminarias, la presencia de tiraderos clandestinos y las deficiencias en la infraestructura peatonal, de acuerdo con los testimonios recabados.

Los vecinos reconocen que el sistema de parquímetros ha contribuido a reducir la presencia de franeleros, pero consideran que ese beneficio no ha estado acompañado de mejoras suficientes en el espacio público.

Ricardo, automovilista y vecino de la zona, señaló que las condiciones de las banquetas muestran el deterioro que persiste en la colonia.

“Por un lado, sí tiene un beneficio de que te quitas a los franeleros. Por el lado negativo, no ha habido beneficio alguno. Infraestructura no hay, las banquetas están dañadas, por ejemplo, ese árbol está levantando las banquetas”.

Entre las propuestas presentadas por los habitantes se encuentran la sustitución de banquetas, el cambio de luminarias, la construcción de pasos peatonales seguros y la instalación de rampas accesibles para personas con discapacidad. Sin embargo, los vecinos aseguran que estos proyectos no se han ejecutado.

Vecinos denuncian falta de claridad sobre el dinero destinado a obras

Además del deterioro de las calles, integrantes de los comités vecinales denuncian dificultades para dar seguimiento a los recursos disponibles y conocer los motivos por los que las obras propuestas permanecen pendientes.

Octavio Wong, integrante de un comité vecinal, explicó que las reuniones necesarias para revisar los proyectos no siempre se llevan a cabo, lo que complica conocer el destino del dinero.

“Yo que he estado en estos periodos como parte del comité de parquímetros, hay un tema fuerte porque desafortunadamente las mesas de trabajo no se realizan, quedan parcas, ya sea porque Semovi o la alcaldía no tienen tiempo para juntarse. Cuando uno dice, oye por qué no lo has aplicado, no dan claridad de por qué no se han aplicado los recursos”.

La preocupación de los habitantes también encuentra un antecedente en la información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Al cierre de marzo de 2025, la dependencia reportó un importe de 73 millones 867 mil 221.37 pesos y señaló que durante el ejercicio 2024 no se utilizaron recursos del fondo para proyectos de movilidad e infraestructura urbana en las zonas de parquímetros.

Este antecedente ha incrementado los cuestionamientos de los vecinos sobre los mecanismos para aprobar, ejecutar y transparentar las obras financiadas con el cobro de estacionamiento.

¿Cuánto cuesta estacionarse en los parquímetros de la Roma-Condesa en 2026?

Mientras persisten los reclamos por las condiciones de las calles, los automovilistas deben pagar 13.60 pesos por cada hora de estacionamiento, equivalentes a 3.40 pesos por cada 15 minutos.

Para los habitantes, el cobro debería traducirse en mejoras identificables en las colonias, particularmente en banquetas, alumbrado público y espacios destinados a la movilidad peatonal.

Sandra Estrada insistió en que los proyectos deberían ser visibles y que las autoridades tendrían que informar de manera clara cómo se utilizan los recursos recaudados.

“Yo realmente no he visto mejoras, porque sigo viendo falta de luminarias, banquetas destrozadas y falta de podas. Yo creo que pudiéramos poner proyectos que sean visibles, que sean más funcionales. Entonces la gente estaría contenta o puedes poner letreros que indique que se hizo con el dinero”.

La exigencia de los vecinos de la Roma-Condesa es que los millones de pesos recaudados por los parquímetros se conviertan en obras visibles, funcionales y verificables, que permitan conocer en qué se invierten los recursos y mejoren las condiciones de las calles donde diariamente se cobra por estacionarse.