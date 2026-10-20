Sociedad

Parquímetros Recaudan Más de 53 Millones de Pesos en Roma-Condesa; Vecinos No Ven Obras

Habitantes cuestionan el destino del dinero recaudado ante la falta de obras visibles, banquetas dañadas y problemas de iluminación

En CDMX se comercializan ilegalmente ajolotes por 500 pesos.En CDMX se comercializan ilegalmente ajolotes por 500 pesos. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Los parquímetros en el corredor Roma-Condesa recaudaron más de 53 millones de pesos en tres meses, pero vecinos denuncian que las mejoras en calles y banquetas siguen sin verse

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