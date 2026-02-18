Suena Alerta Sísmica en CDMX y Edomex por Simulacro Regional Hoy 18 de Febrero de 2026

Este miércoles 18 de febrero de 2026, a las 11:00 horas en punto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llevó a cabo un simulacro regional de sismo únicamente en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país.

El ejercicio fue anunciado por Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, quien detalló que se activaron 13,900 altavoces distribuidos estratégicamente en ambas entidades, además del sistema de alertamiento a través de telefonía celular.

Cobertura sólo para CDMX y Edomex

El simulacro se realizó exclusivamente en estas dos entidades, a diferencia de los simulacros nacionales que abarcan todo el territorio mexicano. La funcionaria destacó que este ejercicio regional busca evaluar específicamente la capacidad de respuesta de la zona metropolitana.

Durante el ejercicio, la población recibió alertas tanto por los altavoces instalados en espacios públicos como por mensajes en sus teléfonos celulares, herramienta en la que actualmente se trabaja para optimizar los mensajes y garantizar su efectividad.

Sistema de Alerta Sísmica opera con normalidad

Velázquez Alzúa destacó que el Sistema de Alerta Sísmica ha operado con normalidad y éxito durante los movimientos telúricos registrados en lo que va del año, específicamente los ocurridos el 2 y 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, y el del 8 de febrero en Puerto Escondido, Oaxaca.

La titular de la CNPC hizo "un llamado a la población de la Ciudad y Estado de México para participar con responsabilidad en el ejercicio" y exhortó a la ciudadanía a "mantener la calma al escuchar la alerta, ubicar las zonas de menor riesgo, seguir las rutas de evacuación y atender las indicaciones de las autoridades".

