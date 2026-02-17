Entregan Notificación a Marx Arriaga de Separación del Cargo; Abandona Instalaciones de la SEP

Este martes 17 de febrero de 2026, Marx Arriaga recibió la notificación oficial de su separación del cargo como director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), poniendo fin a su permanencia de más de 80 horas en las instalaciones.

Representantes de la unidad de administración y finanzas acudieron a entregar la notificación a Marx Arriaga de su separación del cargo. El exfuncionario abandonó las instalaciones con rumbo a la salida que da a avenida Universidad.

Posteriormente, abordó el Sistema de Transporte Colectivo Metro con rumbo a su casa.

#ÚltimaHora | La tarde de este martes, Marx Arriaga, ex titular de la Dirección General de Materiales Educativos, abandonó las instalaciones de la SEP, después de casi 100 horas encerrado y luego de ser notificado de su separación del cargo. pic.twitter.com/HiGDHhdV6O — NMás (@nmas) February 17, 2026

Arriaga abandona su oficina tras notificación formal

La entrega del documento marca el fin de la controversia que inició el viernes pasado, cuando Arriaga decidió permanecer en su oficina al no haber recibido una notificación formal de su despido.

El exfuncionario había señalado previamente que permanecería en el sitio durante su horario laboral hasta las 18:00 horas si no recibía la notificación. Además, había manifestado su intención de acudir a Conciliación y Arbitraje para conocer su situación laboral.

Cese como director de Materiales Educativos

Marx Arriaga fue cesado de su cargo tras desacuerdos con la administración federal sobre modificaciones a los libros de texto gratuitos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el funcionario no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los materiales educativos.

"Los libros siempre son perfectibles. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros", detalló la mandataria federal.

Sheinbaum confirmó que se le ofreció un puesto diplomático, específicamente un consulado, aunque reconoció que no estuvo de acuerdo con la manera en que se le notificó inicialmente. La SEP ya anunció que Nadia López García será la sucesora de Marx Arriaga en la Dirección General de Materiales Educativos.

Historias recomendadas:

CT