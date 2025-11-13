Suma Casos de Abuso de Autoridad Sector Congreso de la SSC CDMX

La Fiscalía capitalina y la Dirección de Asuntos Internos de la Policía local continúan la investigación contra uniformados del Sector Congreso, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza, por la muerte de un joven de 21 años de edad, durante una supuesta detención ocurrida la semana pasada.

Abuso de autoridad

Otros vecinos acusan que policías de ese sector abusan de su autoridad frecuentemente.

El pasado 27 de agosto, Karina Arreguín, vecina de la zona de La Merced en la alcaldía Venustiano Carranza, fue sacada violentamente de un departamento que rentaba, por parte de policías del Sector Congreso, supuestamente acusada de robo, el momento fue grabado por vecinos. En su audiencia, la mujer denunció que su traslado al Ministerio Público fue irregular y que su vecino reconoció que fue presionado por los policías.

Desde que me sacan del inmueble me trajeron más de 40 minutos dándome vueltas. A mí me detienen el miércoles en la noche, me quedó el día jueves, el día viernes soy trasladada al Reclusorio de Santa Martha, después me llevan al Reclusorio Sur, denunciante, pide la palabra, dice que él vino a declarar la verdad de cómo habían sucedido los hechos, por temor, él accede a firmar porque está amenazado por los policías, que si no firma le iban a levantar una acusación en contra de él

El juez dictó ilegal la detención, y la mujer levantó una denuncia por abuso de autoridad.

Mucho coraje, indignación porque las personas que nos deberían de estar cuidando, atentan contra nuestra seguridad

Agentes detenidos

En abril de 2021, cuatro agentes policiacos del mismo Sector fueron detenidos al ser señalados de dar información confidencial sobre operativos de control y seguridad a un integrante del grupo criminal La Unión, identificado como ‘El Macario’.

Video: Sector Congreso de la SSC CDMX Suma Casos de Abuso, Colaboración con el Crimen y la Muerte de Erick Omar

Caso Erick Omar

A este Sector Congreso pertenecen los policías que habrían participado en la muerte del joven Erick Omar, el pasado 4 de noviembre, detenido y golpeado cuando sacó a pasear a su perro al Parque de La Soledad. Su cuerpo fue hallado dos días más tarde, en la calle Miguel Negrete.

Videos grabados por vecinos han acreditado la participación de al menos 5 uniformados. Tres de ellos ya están bajo proceso por homicidio calificado y el jefe de sector, identificado como Orlando Silva, fue dado de baja.

SSC CDMX

Al respecto Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX indicó:

Reprobamos absolutamente lo ocurrido, la propia Secretaría desde su área de Asuntos Internos trabajando con la Fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas en contra de los compañeros que participaron en este hecho, el director del sector responsable de la supervisión fue cesado del cargo, las investigaciones continúan para deslindar cualquier tipo de responsabilidad administrativa o penal al respecto. Trabajaremos con la familia

La familia de Erick Omar insiste en saber la causa por la que fue detenido.

"Se tiene que hacer justicia, no puede quedar impune para nada. En la necropsia nos dijeron que él había fallecido porque fue una asfixia mecánica en el momento que el policía le dio el rodillazo”, señala Itzel Díaz, tía de Erick.

Historias recomendadas:

Con información de Dafne Mora y Fernando Guillén

LECQ